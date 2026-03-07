O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro executou, na manhã deste sábado (7), serviço emergencial de poda e retirada de árvores na rede elétrica de alta tensão que alimenta a captação de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1), próximo da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena).

Os trabalhos de captação, tratamento e distribuição foram retomados e a previsão de normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos pela ETA 1 é para durante a tarde deste sábado (7).

A ETA 1 abastece as regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Batovi e Assistência.

A ação, que contou com o apoio da concessionária de energia elétrica da cidade, foi necessária como medida de segurança, pois as árvores apresentavam risco à rede elétrica de alta tensão devido à forte chuva e ventania de quinta-feira (5).

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.