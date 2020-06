O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo reparo emergencial em rede de abastecimento de 200 milímetros que se rompeu na Avenida Perimetral, entre as ruas 12 e 13, no bairro BNH, próximo ao reservatório de água da Avenida 40.

Para realizar o serviço, foi necessário interditar o trânsito na via, no sentido centro-bairro. A orientação é para que o munícipe redobre a atenção e os cuidados e evite transitar nas proximidades, procurando rotas alternativas para diminuir riscos de acidentes.

Também foi necessário interromper temporariamente o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros: Parque Universitário, Wenzel, BNH, Alto do Santana, Santana, Vila Elizabeth, Vila Olinda e outros bairros próximos.

A previsão para conclusão dos trabalhos é para até o final da tarde desta quarta-feira (10) e o abastecimento nos bairros vai ser retomado gradativamente logo após o término do reparo na rede de abastecimento, durante o período da tarde.

Nesse período, o Daae pede para que os consumidores façam uso responsável da água e reforça a importância de terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.

Na retomada do abastecimento serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas por dia e também atende chamadas via celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.