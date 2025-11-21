Fornecimento de água deve ser normalizado durante a tarde desta sexta-feira (21) nos bairros abastecidos por essa adutora

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, nesta sexta-feira (21), reparo emergencial em adutora de 300 milímetros que rompeu na Rua 2 Br, com a Avenida 30 Br, próximo do Distrital do Juventus, no Jd. Brasília.

O conserto pode afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Jd. Esmeralda, Terra Nova, Jd. das Nações 1 e 2, Chácara Luza, Jd. Guanabara, Jd. Brasília 2, Jd. Novo Horizonte, Condomínio Quebec e Park Palmeira.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h do Daae, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.