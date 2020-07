Por conta do crescente número de casos do Covid-19 na cidade nos últimos dias, a prefeitura estabeleceu a quinta-feira (9) e sexta-feira (10) como pontos facultativos. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas em repartições públicas municipais, diminuindo o risco de contágio pelo novo coronavírus tanto no público como em servidores municipais.

Assim como nos demais feriados e finais de semana, o Daae terá atendimento telefônico 24 horas para assuntos relacionados à distribuição de água, solicitação de serviços e agendamento de atendimento pelo telefone 0800-505-5200, que também atende chamadas via celular. Os demais serviços, como reparos emergenciais, captação, tratamento e abastecimento de água seguem sendo realizados de maneira ininterrupta, todos os dias da semana.

O atendimento presencial está sendo feito apenas mediante agendamento telefônico, também no número 0800-505-5200 e retorna na segunda-feira (13). Esse padrão remoto de contato é realizado de segunda à sexta, das 7 às 13 horas e foi adotado temporariamente para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus.

O acesso ao site do Daae, no endereço www.daaerioclaro.sp.gov.br, foi liberado neste período de pandemia sem a necessidade de cadastro. Por esse endereço eletrônico o consumidor pode providenciar a segunda via da conta e consultar débitos.