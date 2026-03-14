O Centro de valorização da Vida (CVV) está com inscrições avbertas para o Programa de Seleção de Voluntários (PSV) com turma iniciando neste mês. A formação é gratuita e realizada de forma on-line. O treinamento é uma das etapa necessárias para quem deseja atuar como voluntário no serviço de apoio emocional e prevenção de suicídio oferecido gratuitamente pela instituição, disponível 24 horas por dias pelo telefone 188 e via chat e e-mail.

É uma oportunidade de fazer parte de uma rede de acolhimento e escuta empática, dedicada a oferecer apoio emocional a quem precisa. Com algumas horas semanais, é possível fazer diferença na vida de muitas pessoas.

O voluntariado no CVV é mais do que um compromisso com o próximo, é também uma oportunidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aberto a pessoas com mais de 18 anos, tempo disponíveis para os plantões semanais e estar disposto a acolher pessoas que precisam conversar de maneira sigilosa. Não é necessário formação específica além do curso com duração de 36 horas que o CVV oferece pois a entidade realiza apoio emocional e não atendimento psicológico ou psiquiátrico.

Como participar

Interessados podem se inscrever pelo (15) 98135-5000 (WhatsApp). O curso será on-line pela plataforma om ou Meet. A Turma 1 terá início no dia 25 de março das 19h às 22h.

Sobre a CVV

O CVV oferece o serviço voluntário de escuta de forma anônima, gratuita e com empatia. Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana através do telefone 188, pelo site www.cvv.org.br, via chat e ainda pelo e-mail [email protected].

Em 2025 foram oferecidos 2 milhões de apoios. A instituição conta com cerca de 3 mil voluntários e permanentemente as inscrições estão abertas a quem se interessar por fazer parte desta rede.