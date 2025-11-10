O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro

Questionado sobre demora no pagamento aos prestadores de serviços na Cultura, prefeito Gustavo responde que “provavelmente” até o fim de 2026

O atraso nos pagamentos a prestadores de serviços é alvo de queixas contra a Prefeitura de Rio Claro. Na área da Cultura, novas manifestações sobre a falta de pagamento aos serviços prestados desde o início de 2025 provocam queixas dos que ainda esperam para receber.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News na última quarta-feira (05), o prefeito Gustavo Perissinotto foi novamente questionado por ouvinte a respeito dos atrasos na Cultura.

“A gente tem feito os pagamentos referentes aos eventos, a gente está com um pouquinho de atraso devido à dificuldade financeira já reconhecida por mim em outros programas, a ponto da gente estar fazendo uma série de ajustes, a gente vai conseguir colocar a casa em ordem muito provavelmente no final do próximo ano”.

O prefeito também atribuiu a demora no pagamento aos artistas e outros prestadores de serviços devido às denúncias ocorridas no setor, que culminaram com a cassação do vereador e ex-secretário Dalberto Christofoletti.

Quanto a esse último argumento, os que estão na fila para receber pelos serviços prestados desde o início do ano rebatem informando que já apresentaram as devidas documentações que comprovam que as atividades foram realizadas, e que não seria justo penalizar os que trabalharam devido às ações do antigo comando da secretaria. Gustavo ressaltou que a administração municipal enfrenta dificuldades financeiras comuns a todo o país, e que o governo vem reduzindo despesas para se adequar à nova realidade.

Gustavo Perissinotto na Jovem Pan News

Em entrevista à rádio Jovem Pan News, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD), fala, entre outros assuntos, sobre a adesão do município ao programa Muralha Paulista e novidades na Habitação. Gustavo também analisou a cassação do agora ex-vereador Moisés Marques (PL).