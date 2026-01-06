Durante a desmontagem, verifique se cabos e conexões estão intactos

Concessionária orienta moradores de Rio Claro sobre a segurança com a rede elétrica durante o Dia de Reis e a desmontagem das decorações natalinas

Após as festas de fim de ano, chegou o momento de retirar os enfeites de Natal, tradição realizada no Dia de Reis, nesta terça-feira, 6 de janeiro. Para garantir a segurança, a Neoenergia Elektro reforça orientações essenciais para evitar acidentes elétricos durante esse processo.

A recomendação principal é retirar os enfeites de Natal da tomada antes de iniciar qualquer manuseio. Essa medida simples elimina riscos de choque e garante que o morador não tenha contato acidental com a corrente elétrica enquanto manipula lâmpadas e fios.

Segurança em áreas externas e altura

A atenção deve ser redobrada com os enfeites de Natal instalados em fachadas, varandas e jardins. A Neoenergia alerta que é fundamental utilizar equipamentos de segurança adequados para trabalhos em altura e manter distância da fiação da rede de distribuição.

Outro ponto crucial é realizar a retirada dos adornos apenas em dias secos. Como o início do ano é marcado por tempestades de verão, superfícies molhadas aumentam significativamente a vulnerabilidade e o risco de graves acidentes elétricos nas residências.

Conservação e armazenamento dos materiais

Durante a desmontagem, o morador deve verificar se os cabos e conexões estão intactos. Caso existam fios danificados ou desencapados, o material deve ser descartado imediatamente. Para prolongar a vida útil, enrole os cabos sem nós e guarde em local seco e ventilado.

Em caso de acidente elétrico, o primeiro passo é desligar o disjuntor de energia da residência. Após o desligamento, verifique o estado da vítima e acione o serviço de emergência imediatamente, com atenção especial para crianças e idosos.