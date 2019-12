Criminoso que atirou no Cabo Garcia é preso no Paraná

Foi preso nesta segunda-feira (30) em Ponta Grossa, no Paraná, o terceiro indivíduo acusado da morte do policial militar rodoviário Luis Fernando Bortolotti Garcia, o Cabo Garcia, em ocorrência no mês de novembro em Rio Claro. A informação foi confirmada pela Polícia Militar daquela cidade.

O acusado já estava com a prisão preventiva decretada havia semanas. Ele é o autor dos disparos e estava foragido desde o crime. O comparsa, que segurou o Cabo Garcia durante a abordagem em frente a sua residência, também fugiu para o Paraná e acabou preso no dia 19 de novembro na cidade de Cianorte.

Já o criminoso que dirigia o veículo utilizado pela dupla foi o primeiro a ser preso, chegando a se apresentar voluntariamente às autoridades policiais. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Rio Claro, aguarda a notificação oficial sobre a prisão do suspeito, segundo o delegado Alexandre Socolowski. Relembre aqui todo o histórico da morte do policial, que comoveu a comunidade rio-clarense.