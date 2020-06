O proprietário de uma hamburgueria localizada na Avenida 32 no bairro Vila Aparecida acionou a Guarda Civil Municipal de Rio Claro após ver por câmeras de segurança que um indivíduo estava no interior do estabelecimento na madrugada do último domingo (14).

Quando a equipe chegou no endereço, o criminoso não estava mais estava mais no local porém foi encontrado nas imediações após um breve patrulhamento dos guardas.



O indivíduo estava com dois botijões de gás levados do comércio e um alicate. Diante do flagrante, a ocorrência foi apresentada no plantão e o autor do crime acabou preso.