Dados do Ministério da Justiça reforçam o alerta: 55% dos jovens de 14 a 17 anos já estão em risco de vício

Sem dispositivos de segurança, empresas clandestinas de apostas facilitam acesso de menores, o que é proibido por lei

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) considera alarmantes os dados divulgados, ontem (26), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que evidenciam a vulnerabilidade de jovens ao vício em jogos de bets. O levantamento, inédito, aponta que 55% do público entre 14 e 17 anos, que faz apostas, está suscetível a algum risco ou transtorno relacionado a essa prática. Para a entidade, a proliferação de milhares de sites ilegais, que operam sem autorização no país, tem sido o principal fator para agravamento deste cenário.

“Precisamos de medidas urgentes para reverter essa situação. Temos alertado as autoridades de que o acesso de menores a casas de apostas e jogos on-line, prática proibida por lei, tem ocorrido por meio das bets ilegais. Sem dispositivos de segurança, essas plataformas facilitam a entrada de crianças e adolescentes nesses ambientes virtuais e os incentivam a jogar. Como representantes do mercado regulado, estamos empenhados em colaborar com os órgãos competentes para a adoção de iniciativas que combatam esse cenário extremamente preocupante”, afirmou o presidente da ANJL, o advogado Plínio Lemos Jorge.

Ele lembra, ainda, que nos sites que funcionam com autorização do governo federal, o apostador, além de ter mais de 18 anos, precisa fazer um cadastro com o número do CPF e o reconhecimento facial, para garantir que o uso será feito por um adulto. “Temos dois problemas principais: o site ilegal, que não apenas permite, como facilita a entrada de menores, e a negligência de pais e responsáveis, que usam seus dados para liberar o acesso de crianças e adolescentes a casas de apostas on-line. Em ambas as situações, estamos falando de crimes graves. Os dados do Ministério da Justiça reforçam o que estamos alertando. As casas ilegais estão permitindo que os menores tenham acesso aos jogos de cota fixa”, afirmou o presidente da ANJL.

