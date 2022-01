A Fundação de Saúde de Rio Claro terá ação especial nesta quinta-feira (20) para vacinar contra a Covid as crianças de 5 a 11 anos atendidas pelo Centro Especializado em Reabilitação “Princesa Victoria”(CER-PV). Equipe da Vigilância Epidemiológica estará no local das 14 às 16 horas para vacinar essas crianças.

“Atualmente cerca de 400 crianças desta faixa etária são atendidas no local e, com esta ação facilitamos o acesso deste público à vacinação”, observa Nathália Almeida Rodrigues, chefe do setor de atenção especializada no município.

A vacinação infantil contra a Covid começou na terça-feira (18) no município, voltada a crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, como é o caso das crianças atendidas no CER. “O planejamento e as ações estão sendo realizados para que as crianças do município possam ser imunizadas o quanto antes”, destaca Fabyolla Lourenço, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.

Nesta quarta-feira a vacinação infantil atende também crianças de 11 anos sem comorbidade e a expectativa do município é de, conforme a disponibilidade de doses, ampliar em breve a vacinação para as demais crianças maiores de 5 anos.

O CER Princesa Victoria é um serviço de atenção ambulatorial especializado em prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Nolocal são atendidas crianças e adolescentes com deficiência física, auditiva, visual e transtorno do espectro do autismo na faixa etária de zero a 18 anos; adultos com deficiência física e visual; e bebês de risco.