Menina foi atacada enquanto andava de bicicleta com o pai em Rio Claro; família cobra providências do poder público sobre o animal
Uma criança de dois anos é mordida por cachorro no bairro Jardim São Caetano II, em Rio Claro, gerando preocupação entre os moradores. O incidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (05), na Avenida 2.
De acordo com o relato de Flávio Henrique, pai da pequena Marrie, ambos andavam de bicicleta pela via quando um cachorro de cor marrom escuro começou a perseguir o veículo. O animal acabou atingindo o pé esquerdo da menina.
Atendimento médico e cuidados
Após o ataque, a criança foi socorrida imediatamente e levada para uma unidade de saúde do município. No local, ela recebeu os primeiros cuidados necessários para ferimentos causados por animais domésticos.
O pai informou que a filha já recebeu duas doses da vacina antirrábica e continuará o tratamento. A família está sendo acompanhada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29.
Histórico do animal no bairro
Sobre o cachorro, Flávio relatou à reportagem que o caso envolvendo sua filha não é isolado. Segundo ele, outras pessoas da região já foram vítimas de mordidas do mesmo animal anteriormente.
O morador afirma que o poder público e as autoridades de segurança já foram acionados diversas vezes, mas nenhuma medida definitiva foi tomada. A situação tem gerado tensão entre os vizinhos do Jardim São Caetano II.
Pedido de providências
Atualmente, o cão foi recolhido temporariamente por uma pessoa do bairro. No entanto, o responsável pelo lar temporário não tem condições de permanecer com o animal de forma permanente.
A família e os moradores reforçam o pedido por uma solução por parte da prefeitura. O objetivo é garantir que o animal receba o destino correto e que novos acidentes sejam evitados na comunidade.