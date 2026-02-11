Criança chamada Marrie, de dois anos, teve pé mordido enquanto passeava de bicicleta ao lado dos pais, no Jardim São Caetano II. Casos são recorrentes no bairro

Menina foi atacada enquanto andava de bicicleta com o pai em Rio Claro; família cobra providências do poder público sobre o animal

Uma criança de dois anos é mordida por cachorro no bairro Jardim São Caetano II, em Rio Claro, gerando preocupação entre os moradores. O incidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (05), na Avenida 2.

De acordo com o relato de Flávio Henrique, pai da pequena Marrie, ambos andavam de bicicleta pela via quando um cachorro de cor marrom escuro começou a perseguir o veículo. O animal acabou atingindo o pé esquerdo da menina.

Atendimento médico e cuidados

Após o ataque, a criança foi socorrida imediatamente e levada para uma unidade de saúde do município. No local, ela recebeu os primeiros cuidados necessários para ferimentos causados por animais domésticos.

O pai informou que a filha já recebeu duas doses da vacina antirrábica e continuará o tratamento. A família está sendo acompanhada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29.

Histórico do animal no bairro

Sobre o cachorro, Flávio relatou à reportagem que o caso envolvendo sua filha não é isolado. Segundo ele, outras pessoas da região já foram vítimas de mordidas do mesmo animal anteriormente.

O morador afirma que o poder público e as autoridades de segurança já foram acionados diversas vezes, mas nenhuma medida definitiva foi tomada. A situação tem gerado tensão entre os vizinhos do Jardim São Caetano II.

Pedido de providências

Atualmente, o cão foi recolhido temporariamente por uma pessoa do bairro. No entanto, o responsável pelo lar temporário não tem condições de permanecer com o animal de forma permanente.

A família e os moradores reforçam o pedido por uma solução por parte da prefeitura. O objetivo é garantir que o animal receba o destino correto e que novos acidentes sejam evitados na comunidade.