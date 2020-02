Cratera em rodovia engole veículos e Botucatu (SP) decreta calamidade

A correnteza abriu uma cratera na rodovia Marechal Rondon (SP-300), após chuvas intensas, na manhã desta segunda-feira (10) em Botucatu, interior de São Paulo. Um carro e um caminhão foram tragados pelo buraco e uma pessoa está desaparecida. Com apoio da Polícia Rodoviária, os bombeiros fazem buscas em um córrego da região. As duas pistas da rodovia estão totalmente interditadas nos dois sentidos, do km 236 ao km 240. A rodovia é uma das mais importantes do interior e o trânsito está sendo desviado para outras estradas.

Em Botucatu, o temporal destruiu estradas, pontes e casas. A ponte sobre o Rio Lavapés que liga o bairro Boa Vista ao Bairro Alto foi levada pela correnteza. As enxurradas foram tão intensas que um contêiner de aço usado para coleta de lixo foi parar sobre o capô de um carro. Ao menos 30 pessoas estavam desabrigadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual.