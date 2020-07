Mais duas agências bancárias de Rio Claro estão fechadas devido à confirmação de casos de Covid-19 entre seus funcionários.

Segundo o Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região, a agência do Santander localizada na Avenida 1, no Centro, teve atendimento suspenso na quarta-feira (22) devido aos exames positivos de Covid-19 em dois funcionários. Já a outra agência do Santander, na avenida 3, ainda segundo o sindicato, teve um caso de funcionário com contágio com o novo coronavírus confirmado nesta sexta-feira (24), levando ao fechamento do atendimento interno, permanecendo apenas os caixas eletrônicos em funcionamento.

De acordo com o presidente do sindicato, Reginaldo Breda, a reabertura das agências pode acontecer na segunda-feira (27) mas somente se o banco providenciar a vinda de profissionais de outras cidades para trabalhar nas agências, já que os demais funcionários de Rio Claro ainda estão passando por exames.