Foto mostra população sendo orientada em relação ao distanciamento e marcas no chão em frente ao Restaurante Bom Prato em RC

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma característica do coronavírus é que ele pode ser transmitido pelo ar. Por isso, é necessário, entre outros, manter a distância de um a dois metros de outras pessoas. O risco de não seguir orientação e estabelecer proximidade é entrar em contato com o vírus por meio da tosse ou do espirro de alguém infectado e, por isso, acabar contraindo a doença pelo ar.

Em Rio Claro, um dos assuntos que repercutiram esta semana, principalmente nas redes sociais, foi em relação a algumas fotos publicadas da fila do Restaurante Bom Prato na Rua 1, onde um grande número de pessoas estava “bem perto” umas das outras aguardando a vez para retirar o marmitex. A reportagem do JC esteve no local e conversou com o gerente da unidade, Samuel Ribeiro, que explicou a situação: “Nós colocamos marcações para a distância na fila em frente ao Bom Prato, mas acontece que o número de pessoas que estamos atendendo subiu muito nos últimos dias. Chegou a passar de 200 para 1.400. Fizemos contato com o vice-prefeito que disponibilizou a GCM para dar apoio na contenção para controlar a fila. A Fundação de Saúde também irá dar suporte, pois temos três voluntários e em frente a distância tem sido respeitada, mas no entorno não, e essa foi a nossa preocupação”.

Nas imediações do Jardim Público, onde se concentram agências bancárias, nos últimos dias por conta do pagamento a aposentados e pensionistas a circulação também aumentou em época de quarentena. Profissionais dos bancos adotaram distribuição de senhas e restrição à quantidade de pessoas dentro da agência e muitos aguardam no Jardim.

“Pedimos que as pessoas atendam a nossa determinação e só saiam de casa em extrema necessidade. No caso do Jardim, procurem ficar distantes, sem cumprimentos e conversas próximas”, orientou o prefeito Juninho da Padaria.

Ações

As determinações para filas valem também para supermercados, farmácias, unidades de saúde e outros locais com fluxo de pessoas.