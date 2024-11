Presente em Rio Claro há 26 anos, o Covabra Supermercados inaugura sua terceira loja na cidade na sexta-feira, 29, na Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro, no bairro Vila do Rádio. O empreendimento recebeu o investimento de R$ 80 milhões de reais. O município já conta com outras duas lojas: bairro Santana e outra no Bairro Chervezon Com essa unidade, a rede chega a 20 lojas distribuídas em 11 cidades do interior paulista: Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo.

A nova unidade em Rio Claro mantém a tradição da marca, com destaque para os setores de açougue, frios e hortifrúti e tem a proposta de proporcionar aos clientes economia, conforto e bem-estar, aliados à qualidade no atendimento, e em produtos e serviços.

“O Covabra Supermercados reforça o seu compromisso com a população de Rio Claro com a inauguração desta unidade, nossa terceira loja na cidade, criando oportunidades de emprego e fortalecendo a economia local. Estamos sempre investindo em novidades, tecnologia e em práticas sustentáveis, que não apenas aprimoram nossa operação, mas também garantem uma experiência de compra diferenciada, oferecendo ao consumidor produtos de qualidade e um atendimento excepcional”, afirma Dioner Carlos dos Santos, diretor do Covabra.

Com quase 3 mil metros quadrados, a nova operação conta com cerca de 200 colaboradores diretos. A comunicação visual é mais clean e moderna, seguindo o padrão adotado pela rede em 2021. “O espaço foi inteiramente reformado, desde o piso até a iluminação, além de incluir uma esteira rolante para comodidade dos clientes. A loja na Vila do Rádio possui amplo espaço, portfólio completo, ofertas especiais e estacionamento com 219 vagas”, conta o gerente da unidade, Gilson Aparecido de Souza.

Referência no Covabra, o setor de frutas, verduras e legumes (FLV) oferece produtos de altíssima qualidade e permite ao cliente rastrear o caminho do produto até o supermercado por meio de um QR Code, localizado nas gôndolas. Isso porque a rede faz parte do RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos) que também estimula as boas práticas agrícolas, garantindo que os melhores produtos cheguem à mesa do consumidor.

No açougue, os consumidores também encontram peças e cortes tradicionais, além de cortes nobres de bovinos e cordeiros. Para proporcionar ainda mais qualidade, todos os profissionais passaram por treinamento em cortes fracionados, higiene, limpeza e atendimento, com o objetivo de oferecer um serviço diferenciado e auxiliar na escolha dos melhores produtos.

A adega é um dos destaques da unidade, com mais de 3 mil variedades de bebidas, incluindo um grande sortimento de gin, whisky e vodkas, além de mais de 500 rótulos de vinho das principais regiões do país e do mundo, incluindo rótulos de importação própria. Para auxiliar os clientes, um sommelier está à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer dicas.

Planejada com um layout que mantém as flores com o máximo de frescor, a floricultura do CovabraSupermercados Vila do Rádio oferece aos clientes mais de 50 variedades de flores e plantas, além de acessórios de jardinagem e um módulo de plantas comestíveis, como ervas aromáticas, pimentão e pimenta. Também há uma florista à disposição para fazer arranjos.

A nova unidade também conta com os setores: “Leve+Vida”, dedicada a produtos orgânicos e saudáveis, atendendo inclusive aqueles com restrições alimentares; “A Casa dos Pães”, que se destaca pelos produtos de fabricação própria da marca; e a rotisseria, que oferece alimentos prontos para consumo.

Os clientes têm a opção de fazer compras na loja física ou pelo e-commerce, com toda a qualidade nos serviços e produtos. As compras podem ser realizadas online, e os pedidos feitos até às 13h são entregues no mesmo dia. Ao fazer o pedido pelo site, o cliente automaticamente adere ao programa de fidelidade Cliente Bem-Estar, que oferece descontos e participação em campanhas de gênero com diversos prêmios. Além do site, o cadastro pode ser feito pelo aplicativo da rede de supermercados ou nas lojas físicas.

Serviço Covabra Supermercados – Unidade Vila do Rádio

Data da inauguração: 29 de novembro

Endereço: Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro – Vila do Rádio – Rio Claro/SP

Horário de funcionamento: de segunda à domingo, das 7h às 22h

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.