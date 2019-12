Cotil antecipa resultado do exame de seleção

O Colégio Técnico de Limeira (Cotil/Unicamp) antecipou a divulgação do resultado do exame de seleção 2020 previsto para ser publicado somente no dia 6 de janeiro.

Os candidatos já podem consultar a classificação disponível no site www.exame.cotil.unicamp.br

As matrículas dos cursos do período noturno serão feitas em 29 de janeiro e, dos cursos do período diurno, em 3 de fevereiro. As orientações também estão disponíveis no mesmo site, no Manual do Candidato.



O Cotil oferece seis cursos concomitantes ao Ensino Médio: Edificações, Enfermagem, Geodésia e Cartografia, Informática, Mecânica e Qualidade. Os mesmos também são oferecidos como Complementação Técnica, para quem já tem o Ensino Médio.

Ao todo foram disponibilizadas 600 vagas em cursos que garantem participação pelo sistema de cota em vestibulares e abrem as portas para o mercado de trabalho.