Foto encaminhada por leitor que aguardava atendimento

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro deu início aos cortes de abastecimento nos imóveis que estão com as três últimas contas sem pagamento. E muitas pessoas buscaram atendimento presencial e através do 0800 da autarquia para poder resolver a questão financeira, mas em contato com a reportagem do JC, relataram dificuldades quanto a informações desencontradas, demora no atendimento que acontece de forma agendada desde o início da pandemia e problemas para conseguir retirar a segunda via das contas no site.

Questionado sobre os enfrentamentos encontrados pelos munícipes, o Daae informa que desde julho de 2021 tem notificado, junto com as faturas de água e esgoto, débitos de contas em atraso. Este aviso é feito na cor rosa com o objetivo de notificar e alertar os consumidores que possuem alguma conta em atraso com a autarquia. Além dessa notificação, também consta nas contas de água e esgoto enviadas mensalmente, aviso de débitos.

Após prazo determinado pela Agência Reguladora (Ares-PCJ) para notificações, o Daae está legalmente autorizado a realizar os cortes, que foram retomados na quarta-feira, dia 03 de novembro de 2021, após mais de três meses de avisos. Os cortes estão sendo realizados nos imóveis de quem tem as três últimas contas sem pagamento.

ATENDIMENTO

Desde março de 2020, o atendimento presencial no Daae é feito somente por agendamento telefônico como forma de reduzir os riscos de infecção pelo novo coronavírus. “A autarquia pede para que os munícipes não deixem para quitar qualquer pendência na última hora, além de comparecerem nos dias e horários marcados para que o atendimento não fique vago, possibilitando que todos os interessados renegociem seus débitos com o Daae e evitem transtornos, como cortes de água”, informa a nota

Somente em casos de corte de água que está sendo permitido o atendimento sem agendamento.

0800

O telefone para agendamento, reclamações e sugestões é o 0800-505-5200, que atende chamadas de telefones fixos e celulares, 24 horas, todos os dias da semana. Totalmente reformulado no início de outubro, o site do Daae também oferece um novo espaço para sugestões e reclamações, chamado “Ouvidoria”. Basta acessar o endereço: www.daaerioclaro.sp.gov.br e clicar em “Ouvidoria”, na página inicial.

O Daae disponibiliza inúmeros descontos e condições de pagamentos, inclusive, a autarquia acrescentou o parcelamento das contas atrasadas de 2021 ao Refis, que, com várias prorrogações de atendimento, acontece até 29 de dezembro. Antes era possível renegociar apenas dívidas de até 31 de dezembro de 2020.

Ainda de acordo com o material encaminhado pelo departamento, sobre a necessidade de retornar à sede do Daae para comprovar o pagamento das contas em atraso, a autarquia esclarece que não se trata de uma regra. É apenas uma maneira de agilizar o atendimento e beneficiar o próprio consumidor, já que é necessária a comprovação do pagamento para que o Daae faça, em até 24 horas, a religação da água no imóvel. Em alguns casos, os comprovantes enviados pelos bancos podem demorar mais para chegarem ao Daae do que se o próprio consumidor levar seu comprovante, resultando em maior demora para que a religação da água no imóvel seja feita.

O Daae ressalta ainda que, desde maio de 2020, o atendimento telefônico passou a receber chamadas de telefones celulares. E desde o dia 05 de julho deste ano, estendeu o horário de atendimento presencial. Antes, era das 9 às 15 horas, e desde o início do segundo semestre de 2021, o Daae passou a oferecer mais duas horas desse serviço aos consumidores, passando a atender presencialmente das 8 às 16 horas, de segunda à sexta-feira.

SEGUNDA VIA NO SITE

Para ter acesso à segunda via, além do atendimento presencial, o consumidor pode imprimir este documento pelo site do Daae: www.daaerioclaro.sp.gov.br. Porém, é necessária a realização de cadastro para ter acesso aos serviços. E em caso de dúvidas, pode-se ligar para a Central de Atendimento da autarquia.

REFIS

O departamento continua realizando o refinanciamento fiscal (Refis). Antes era possível renegociar apenas dívidas de até 31 de dezembro de 2020. As renegociações são feitas na sede do Daae, na Avenida 8-A, 360, Cidade Nova, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, no guichê da Dívida Ativa.

O agendamento deve ser feito por telefone, na Central de Atendimento, pela linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados, e atende chamadas de telefones fixos e celulares.