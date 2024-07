Correios lança edital de concurso público. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inscrições começam em 7 de agosto; são oferecidas 33 vagas

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23), o edital do concurso público para provimento de 33 vagas e formação de cadastro reserva em cargos da área de medicina e segurança do trabalho.

O concurso público será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e pelos Correios. A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro e deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, mediante o pagamento de R$ 70,00. A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano.

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas), nas condições previstas no edital, disponível no site dos Correios.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no edital, disponível em: https://prosel.correios.com.br/concursos/detalharconcurso/1211