A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira, 18, mais uma morte por coronavírus no Estado, elevando assim para quatro o total de óbitos pela doença no Estado e no País (somente São Paulo já registrou vítimas fatais).

A pasta também informou que, somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 76 novos casos da doença no Estado. Com isso, passou para 240 o número de registros da covid-19 em território paulista.

De acordo com a secretaria, as três mortes confirmadas nesta quarta são de três homens idosos, com comorbidades e idades de 65, 81 e 85 anos. Todos foram atendidos em um hospital privado da capital. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais, de São Paulo.

O primeiro óbito do Estado foi confirmado nesta terça-feira, 17. O paciente também era homem, tinha 62 anos e sofria de diabetes e hipertensão.

Dos 240 casos confirmados em São Paulo, 214 foram registrados na cidade de São Paulo. São Caetano do Sul e Santo André têm 6 casos cada uma. São Bernardo registra 3 infecções. As seguintes cidades têm um caso cada uma: Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna.

Com as confirmações nessas últimas quatro cidades, a secretaria registra pela primeira vez casos da doença em municípios do interior. O Estado de SP também registra 5.334 suspeitas de covid-19 em investigação.