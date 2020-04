Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o secretário municipal de Saúde de Rio Claro, Maurício Monteiro, fala sobre os dois casos confirmados e as duas mortes de pacientes com suspeita de coronavírus no município. Monteiro também explica as providências tomadas em velórios e sepultamentos para evitar riscos de contágio com o vírus.