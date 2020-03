Em coletiva de imprensa realizada nessa terça-feira (17), a Diocese de Piracicaba publicou decreto orientando sobre ações de segurança contra o coronavírus. Uma delas é a suspensão de todas as celebrações da Semana Santa. Além disso, sugere-se que os párocos e administradores paroquiais dialoguem com os noivos sobre a possibilidade de transferir, sem prejuízos, as celebrações públicas de matrimônio.

Outro ponto é que sejam suspensas e oportunamente remarcadas as celebrações de batizados, primeiras eucaristias e crismas, mas que não se deixe de realizar os batizados de emergência.

Orienta-se, ainda, aos fiéis para que acompanhem as Santas Missas transmitidas pela TV, internet e rádio. As igrejas devem permanecer diariamente abertas, limpas e bem ventiladas. O decreto completo da Diocese com as medidas de precaução pode ser conferido em https://diocesedepiracicaba.org.br/.

No Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, padre Jocelir fará transmissões diárias às 19h, ao vivo, nas suas redes sociais, trazendo palavras de fé e reflexões sobre o assunto do momento. As missas na sexta-feira (20), domingo (22) e segunda-feira (23) serão transmitidas somente online às 19h30, 9h e 19h30, respectivamente. Basta acessar Padre Jocelir no Facebook, Instagram e YouTube.