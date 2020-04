Ramon Rossi

A Vigilância Epidemiológica de Araras monitora atualmente 77 pacientes que passaram pelas tendas sentinelas e apresentaram sintomas suspeitos que exigem isolamento domiciliar como medida preventiva.

As seis unidades instaladas em postos da rede municipal de saúde e em tendas na área externa da Santa Casa e da UPA 24h são responsáveis pelo atendimento exclusivo de pessoas com febre e problemas respiratórios, como falta de ar – sintomas característicos de doenças gripais graves como as provocadas pelos vírus H1N1, Influenza A e B e o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a prefeitura de Araras, em menos de um mês de funcionamento, as sentinelas já atenderam quase mil ararenses. De 21 de março – quando elas iniciaram as atividades – até a última segunda-feira (14) – 934 pessoas passaram pelas unidades.

Entre esses pacientes, 402 foram enquadrados em situações nas quais o isolamento domiciliar era exigido, sendo que 77 deles ainda estão dentro do período de 15 dias em que a medida deve ser cumprida. Todos os ararenses em isolamento são monitorados pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Embora cumpram as medidas preventivas, esses pacientes não entram nas estatísticas oficiais como suspeitas de Covid-19 em Araras por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde para investigação dos casos, válido em todo o Brasil.

Segundo determinação do Governo Federal, apenas pacientes internados e profissionais da área da saúde com sintomas suspeitos são notificados oficialmente e têm material coletado e encaminhado para exame laboratorial. Em Araras, até à tarde desta terça-feira (14), havia cinco casos de Covid-19 confirmados e outros 15 aguardando análises laboratoriais para diagnóstico. Ao todo, 44 notificações já foram realizadas pela Vigilância Epidemiológica em Araras.

O protocolo faz com que outras pessoas com sintomas suspeitos, porém mais leves da Covid-19 ou até pacientes assintomáticos (que não apresentam sintomas) fiquem fora das estatísticas oficiais. Por esse motivo, o número de infectados em Araras pode ser maior do que as notificações realizadas.