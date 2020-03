OBrasil tem oito casos confirmados de coronavírus. Até agora, são seis casos em São Paulo, sendo dois deles relacionados com o primeiro caso confirmado do estado. Os outros casos estão no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Um outro caso testou positivo no Distrito Federal, mas aguarda contraprova para confirmação ou não do resultado. Com isso, o cenário nacional muda e o país passa a registrar a transmissão local da doença em São Paulo.

Outros 378 casos foram descartados em todo o Brasil. As informações foram atualizadas nessa quinta-feira (5) em coletiva de imprensa com os dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o Brasil.

Como prevenção à saúde, lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente: após tossir ou espirrar; depois de cuidar de pessoas doentes; após ir ao banheiro e antes e depois de comer.

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado comum. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas são: febre, tosse, coriza, dificuldade para respirar.

Assim que surgirem os primeiros sintomas, o paciente deve procurar o serviço de saúde mais próximo da sua residência. O profissional vai avaliar se os sintomas podem indicar alguma probabilidade de infecção por coronavírus, coletar material para diagnóstico e iniciar o tratamento. A infecção apresenta manifestações clínicas parecidas com as de outros vírus e não existe tratamento específico para infecções por coronavírus até o momento.

Combate às fake news

O Governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema e enfrentar a disseminação de fake news: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. Nele, é possível encontrar explicações gerais e materiais para download, incluindo um Guia de Prevenção e uma relação de dúvidas frequentes, além de cartazes, vídeos e áudios de entrevistas com especialistas.