Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

LUCIANO TRINDADE – (FOLHAPRESS)

O Corinthians está na final do Campeonato Paulista pela quarta vez consecutiva. O atual tricampeão bateu o Mirassol neste domingo, por 1 a 0, e terá a chance de buscar o tetracampeonato, feito inédito para o clube e que não acontece no torneio estadual desde 1919, quando o futebol ainda era amador.



O gol da partida foi marcado pelo volante Éderson, que foi às redes pelo terceiro jogo consecutivo, depois de ajudar o time a vencer o Oeste, na última rodada da fase de grupos, e o Red Bull Bragantino, já nas quartas de final.



Assim como no primeiro mata-mata, a equipe de Tiago Nunes voltou a fazer uma apresentação segura, eficiente no ataque, mesmo sem muito brilho, e bem compactado na defesa.



Na etapa inicial, o Corinthians teve paciência para rodar a bola, mas faltou velocidade para construir as jogadas. Quando foi mais rápido, usando tabelas e viradas de jogo, acertou uma bola na trave, em finalização de Mateus Vital, e quase abriu o placar com Jô, que tentou finalizar de letra, na pequena área.



Acuado, mas bem fechado na defesa, o Mirassol teve uma boa chance na partida, em cobrança de falta da intermediária, em chute de Juninho.



Depois do intervalo, o cenário não mudou muito até os 15 minutos do segundo tempo, quando o mesmo Juninhou acabou sendo expulso de campo, com vermelho direto, depois de uma falta em Carlos Augusto, revisada pelo árbitro com auxilio do VAR.



Em vantagem numérica, os corintianos aumentaram o volume da pressão e chegaram ao gol aos 26 minutos, quando Éderson arriscou um chute de fora da área e o goleiro Kewin não conseguiu segurar.



Depois de abrir o placar, os donos da casa ainda acertaram uma bola no travessão, mas o placar não mudou mais.



Até a retomada do Campeonato Paulista, paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, um duelo entre Corinthians e Mirassol na semifinal poderia ser tratado como algo improvável.



Ambos conquistaram suas vagas na disputa do mata-mata na última rodada da fase de grupos. Já nas quartas de final, enquanto o time alvinegro eliminou o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha do torneio até então, o Mirassol surpreendeu o São Paulo no Morumbi.



O resultado diante dos são-paulinos, aliás, foi visto com uma grande prova de superação do Mirassol após o clube ter seu elenco desfigurado durante a suspensão do torneio, com a perda de 18 jogadores.



O segundo finalista do Campeonato Paulista será conhecido a partir das 19h deste domingo (2), quando Palmeiras e Ponte Preta vão se enfrentar, no Allianz Parque.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos (Sidcley); Gabriel, Éderson (Camacho), Ramiro (Janderson), Mateus Vital (Leo Natel), Luan (Araos); Jô. T.: Tiago Nunes.

MIRASSOL

Kewin; Danilo Boza, Reniê, Wellington; Daniel Borges, Alison Silva (João Artur), Du (Lucas Vital), Zé Roberto (Netto), Moraes; Juninho, Bruno Mota (Kauan). T.: Ricardo Catalá

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Cartões Amarelos: Danilo Avelar, Gabriel (Corinthians)

Cartão vermelho: Juninho (Mirassol)

Gol: Ederson, aos 26min do segundo tempo