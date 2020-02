Cordeirópolis: pais de criança que teve morte cerebral autorizam a doação de órgãos

Está na manhã desta sexta-feira (7) no centro cirúrgico do Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas, a menina Mirella Soares Ramos de apenas 5 anos. Os médicos realizam a captação de órgãos autorizada pela família após ser constatada a morte cerebral.

Mirella foi a segunda vítima fatal de um acidente na Rodovia Comandante Virgulino de Oliveira (SP-352), em Itapira (SP), na manhã de quarta-feira (5). Ela viajava com os avós e com a irmã mais velha de sete anos quando tiveram o veículo Ônix atingido frontalmente por um Fiat Uno. O condutor deste segundo carro morreu no local e foi identificado como Jaime Dias dos Santos, de 38 anos . As outras vítimas foram socorridas mas o caso mais grave desde o momento do resgate era de Mirella.

A reportagem do Jornal Cidade conversou nesta manhã com Monike Soares, mãe de Mirella. Ela está no hospital e aguarda os trâmites para a doação dos órgãos. Ainda não há informações sobre horário de velório e sepultamento já que o processo cirúrgico é demorado.

“Agradeço todo o carinho que estamos recebendo neste momento de profunda dor. Mirella era uma criança linda, alegre e nossa família vai amar ela para sempre. Um anjo que ficará para sempre em nossos corações e mais lindas lembranças”, disse emocionada a mãe Monike.