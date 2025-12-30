Cristina Saad e Anderson Hespanhol Pique. Foto: Douglas Oliveira/Prefeitura de Cordeirópolis

Prefeita Cristina Saad e vice Pique fazem balanço do primeiro ano de gestão

Cordeirópolis vai encerrar 2025 com um saldo positivo de entregas que foram realizadas ou tiveram início na gestão da prefeita Cristina Saad e do vice Anderson Hespanhol Pique. Apesar das dívidas acumuladas em R$ 30 milhões no início do ano – R$ 18 milhões foram pagos até novembro –, várias obras saíram do papel no primeiro ano da atual administração.

Entre as principais ações estão as obras do Anel Viário, que tiveram início na ligação da Rodovia Constante Peruchi com a Av. Presidente Vargas. O trecho deve ser entregue no início de 2026. As obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Paraíso também foram iniciadas neste ano. O projeto aprovado anteriormente previa contrapartida, que foi zerada pela atual gestão.

“2025 foi um ano de organização, planejamento e coragem de enfrentar a realidade. Herdamos quase R$ 30 milhões em dívidas e serviços essenciais atrasados, como energia elétrica e cestas básicas, que resolvemos com os fornecedores. Ainda assim, trabalhamos com responsabilidade e conseguimos avançar, tirar projetos do papel e melhorar áreas essenciais”, afirmou Cristina.

A prefeita destacou ainda a entrega da nova creche da Vila Botion, o CEI Bento Avelino Lordello, e a implantação da nova sede do Bem-Estar Animal, onde os gatos tutelados pelo departamento são atendidos. O prolongamento duplicado da Avenida Aristeu Marcicano, fruto de uma parceria da prefeitura com a iniciativa privada, foi uma das últimas entregas do ano.

“Fizemos melhorias nos bairros, como a recuperação das praças do Bela Vista e dos Corretores de Seguros, que ganharam nova iluminação. Um problema histórico da Rua José Moreira foi resolvido. Sem falar nas filas zeradas de exames, pequenas cirurgias e de entrega de óculos e de aparelhos auditivos”, mencionou a chefe do Executivo.

Também estão em execução a reforma dos Centros de Educação Infantil Lilia e Milton e a construção da quadra poliesportiva do Jardim Cordeiro. No campo educacional, houve fortalecimento da formação pedagógica das equipes escolares e a implantação do Cursinho Pré-Vestibular Eleva, entre outras iniciativas.

Pique enfatizou as ações de desenvolvimento econômico, como o feirão de empregos e a ampliação dos cursos profissionalizantes. “Temos dialogado com as empresas, aproximando esse contato, para incentivar os investimentos em nossa cidade e atrair novos empreendedores”, pontuou o vice-prefeito.

Cristina e Pique estiveram em Brasília e em São Paulo ao longo do ano em busca de recursos. Um dos resultados dessas articulações foi a vinda do projeto de castração do deputado estadual Rafael Saraiva. Ele destinou uma emenda para a compra de um carro funerário e incluiu o município em outro projeto de castração para 2026 – ação que teve participação, também, do deputado Fábio Faria de Sá.

“Em 2025, conquistamos cerca de R$ 6 milhões em emendas e recursos federais e estaduais, que foram destinados a saúde, infraestrutura, esporte, segurança e meio ambiente. Além disso, muitos recursos estavam garantidos, mas os projetos parados, o que também destravamos através das secretarias e do Núcleo de Ações Estratégias, o NAE”, destacou Cristina.

“Todos vão se lembrar de como encontramos Cordeirópolis em 1º de janeiro de 2025. Não ficamos parados. Ao lado de uma equipe forte e comprometida, colocamos a casa em ordem, planejamos e fizemos. Temos certeza de que 2026 será um ano de mais avanços para nossa cidade, pois continuaremos trabalhando, todos os dias, pelo bem do nosso povo”, finalizaram Cristina e Pique.

Texto e foto: Douglas Oliveira/Prefeitura de Cordeirópolis