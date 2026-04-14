Sistema foi desenvolvido por servidores internos e é integrado com a PM e a Polícia Civil

Plataforma própria da Guarda Civil Municipal foi desenvolvida sem custos e promete mais eficiência e integração com a Polícia Militar na cidade

Cordeirópolis passa a contar com o SmartGCM, um sistema próprio da Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa surge de uma solicitação da prefeita Cristina Saad, visando modernizar os processos internos da guarda. A prefeita destacou que “a plataforma foi desenvolvida internamente, sem custo para o município, e será uma ferramenta fundamental para trazer mais eficiência à Guarda”.

O desenvolvimento do software foi realizado integralmente pela equipe técnica da própria corporação, sob coordenação do servidor Lucas Loureiro Martins. O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Amarildo Zorzo, afirmou que “a solução atende às necessidades específicas da nossa realidade, priorizando a legalidade, a eficiência e a proteção das informações sensíveis”.

A plataforma tem como objetivo principal modernizar os processos internos e organizar estrategicamente os dados operacionais. Com sua implementação, 12 procedimentos que antes eram feitos em papel foram digitalizados. Isso garante maior rastreabilidade e total adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Integração e modernização

O SmartGCM já foi apresentado aos GCMs em atividade e aos novos guardas, que estão em formação na Academia e se formarão em maio. O sistema também está apto para ser utilizado pela Polícia Militar.

Zorzo ressaltou que a medida “trará mais integração das forças de segurança do nosso município, otimizando as operações cooperadas”.

Além de registrar Boletins de Ocorrência e realizar outros processos digitalmente, o SmartGCM permite o cadastramento de veículos de carga, conforme Decreto 6.642/23. O sistema também fiscaliza a proibição do trânsito de caminhões e veículos semelhantes em determinadas vias de Cordeirópolis.