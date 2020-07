A Prefeitura de Cordeirópolis avança na estrutura de saúde para atender os pacientes positivados do novo coronavírus. Em coletiva de imprensa online na sexta-feira (17), o prefeito, Adinan Ortolan, adiantou sobre a inauguração do centro da covid-19. “Este local que será para tratamento, exames e atendimentos das pessoas positivas e também suspeitas, iniciará os trabalhos no dia 27 de julho, pois neste momento estamos na fase dos ajustes da parte elétrica, equipamentos de informática e móveis”, contou Ortolan.

Para tratar precocemente os pacientes com a covid-19, a Secretaria de Saúde, disponibilizará mais exames e medicamentos para evitar o agravamento nos quadros clínicos. “O nosso objetivo sempre foi evitar a disseminação deste vírus, por meio dos testes já nos primeiros dias de sintomas e, agora, o nosso foco é ampliar ainda mais esse atendimento. Vamos oferecer já no começo do tratamento, exames mais específicos e, se necessário, a distribuição de remédios para ajudar na recuperação deste paciente”, explicou o prefeito.

Testagem em empresas e farmácias

Quanto a testagem em massa em diversos setores, o prefeito anunciou na coletiva que empresas industriais e estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte receberão o mutirão de testagem e protocolo de exames. “A expectativa é que a ação aconteça na próxima semana com os funcionários dessas empresas, visando minimizar o índice alto de contaminação que ocorre atualmente em nossa cidade”, disse o Ortolan. “Profissionais de farmácia e auxiliares também participarão desta ação”. Nos próximos dias, a Prefeitura divulgará todas as informações de mais essa iniciativa.

Nova desinfecção na cidade

Outro ciclo de limpeza está sendo programado pela Secretaria de Serviços Públicos em Cordeirópolis, pois a Prefeitura recebeu nesta semana uma importante doação de água sanitária e cloro. “Após a análise da Vigilância Sanitária referente ao produto, vamos realizar essa desinfecção em toda a cidade, além disso, a nossa intenção é direcionar a doação para as comunidades mais carentes, com o objetivo de ajudá-las na limpeza de suas residências”, informou.

Cenário de casos

A secretária de Saúde, Jordana Cassetário, iniciou a sua fala atualizando os casos de covid-19 no Brasil e também em nossa cidade. “Até esta quinta-feira (16), chegamos a dois milhões de casos, no pior dia em número de óbitos, sendo 1.322; somando 76.822 pessoas que perderam a vida pela covid-19. No entanto, batemos a marca de um milhão de pessoas recuperadas, que venceram a doença. Em Cordeirópolis, nesta sexta-feira (17), estamos com 643 casos positivos, 391 pessoas curadas, 05 pacientes internados, 2 em leitos de UTI e 3 em leitos de enfermaria e 7 óbitos. Foram realizados até o momento, 1.809 testes de PCR e 1.611 testes rápidos”, detalhou a secretária.

Ajuda da população

Mais um fim de semana que se aproxima e a secretária de Saúde fez um apelo à população. “A colaboração dos moradores é o que fará a diferença para termos a diminuição da curva de novos casos em Cordeirópolis. Fique em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento social, utilize máscara e álcool gel”, lembrou Jordana.