A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Saúde e o Departamento de Vigilância Epidemiologica, definiu nesta sexta-feira orientações e ações que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo para a prevenção.

Em conjunto com as secretarias de Esportes, Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social, ficou definido que eventos com previsão de grande público estão cancelados em caráter preventivo, pelos próximos 15 dias.

A mesma regra vale para os eventos esportivos e atividades envolvendo as escolas e os grupos da terceira idade.

Seguindo as orientações do Governo do Estado, as aulas serão mantidas nesta semana para que as famílias possam se organizar, e a partir do dia 23, serão suspensas na rede municipal por período indeterminado.

Atividades externas, como viagens das escolas e grupos da terceira idade também estão suspensas. Já os encontros dos grupos de terceira idade serão mantidos nesta semana para efeito de orientação. No entanto, se alguém estiver com sintomas respiratórios, não deve participar de atividades dos grupos.

Idosos devem evitar a exposição e também o contato com as crianças, que apesar de serem mais resistentes a estes tipos de vírus, podem transmitir a outras pessoas e, como as pessoas de mais idade são mais sensíveis, devem ser preservadas.

Pessoas com sintomas respiratórios leves, de gripes e resfriados, não devem ir ao trabalho ou permanecer com as atividades sociais ativas. Devem procurar os postos de saúde para orientação médica e se recuperar em casa.

Quem estiver com sintomas mais intensos como dificuldade para respirar, deve procurar o hospital.

Cuidados especiais com a utilização do sistema de saúde também são importantes. Aglomerações de pessoas devem ser evitadas, por isso, a Secretaria de Saúde pede que a população compareça na consulta agendada apenas 15 minutos antes de ser consultado.

Como as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo são atualizadas diariamente, as medidas municipais podem ser alteradas conforme a necessidade.

IMPORTANTE: Cordeirópolis NÃO possui nenhum caso confirmado, ou mesmo suspeito, no entanto, o município está tomando medidas preventivas para que possamos passar por este momento de atenção com muita responsabilidade.