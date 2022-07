A Câmara Municipal vota na sessão ordinária desta segunda-feira (18) o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que autoriza convênio do município com o Claretiano – Centro Universitário para que os estudantes do curso de Medicina atuem na rede pública de saúde através do SUS acompanhando médicos-docentes. A proposta de lei será apreciada em primeiro turno pelos vereadores.

De acordo com o texto, será criado o Programa de Preceptoria para as atividades de graduação de medicina do Claretiano e institui a bolsa indenizatória de preceptoria, denominada “contribuição preceptoria”. Segundo o projeto, seu pagamento será de responsabilidade da instituição de ensino, não cabendo nenhum ônus à Fundação Municipal de Saúde.

Segundo justifica no documento, o prefeito Gustavo afirma que “outro aspecto relevante do projeto de lei refere-se a garantir que as atividades do estágio não poderão prejudicar a produtividade daqueles servidores que realizarão as atividades de preceptoria, nem tampouco criar embaraços, dificuldades ou perda de qualidade no atendimento aos usuários do SUS. Acreditamos que nesses locais a qualidade do atendimento dos usuários será aperfeiçoada”, declara.

“Faz parte do treinamento deles de forma supervisionada. Eles podem colocar na prática os conhecimentos, mas sempre supervisionados pelos médicos-docentes. Nas unidades, os alunos estarão observando e aprendendo como fazer o acolhimento aos pacientes e os atendimentos”, explica ao JC a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Giulia Puttomatti. O programa será implantado nas unidades do Jardim Novo, Bonsucesso, Mãe Preta, Terra Nova, as duas UPAS e no futuro Hospital-Dia.

Atividades

São atividades cotidianas e rotineiras dos alunos: acompanhar as consultas médicas, prestando atenção na forma como o médico as conduz e na forma como faz seus registros; desenvolver atividades clínicas supervisionadas, com anuência do paciente, mantendo foco na coleta de dados (anamnese), no desenvolvimento de habilidades para a realização de exame físico, nos cuidados com o registro e na conduta diagnóstica e terapêutica; entre outros.