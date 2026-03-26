As crianças vão ouvir a história “Menina bonita do laço de fita”, narrada pela Vovó Carmela. Foto: Divulgação/PMRC

Evento gratuito “Era uma Vez na Biblioteca” acontece na Lagoa Seca com a narrativa de “Menina bonita do laço de fita” e foco no estímulo à leitura

As crianças da região do Grande Cervezão terão uma manhã diferente neste sábado (28). Das 9 às 11 horas, a prefeitura de Rio Claro realiza mais um evento de contação de histórias com entrada gratuita. A atividade, que visa aproximar o público infantil dos livros, incluirá uma animada oficina de pintura facial para a diversão da garotada.

Nesta edição, os pequenos vão ouvir a história “Menina bonita do laço de fita”, narrada pela personagem Vovó Carmela. Este é o segundo encontro do projeto organizado pela Secretaria Municipal de Cultura para incentivar o uso das bibliotecas municipais. O evento anterior ocorreu no dia 14, no bairro Mãe Preta.

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Oficina de pintura facial e incentivo à leitura

A oficina que será realizada na edição deste sábado é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade, por intermédio do Centro de Qualificação Profissional. “A pintura facial foi escolhida por estar relacionada ao tema da história que será contada para as crianças”, explica a secretária municipal de Cultura, Nathália Spatti.

O objetivo da iniciativa “Era uma Vez na Biblioteca” vai além de oferecer uma alternativa de lazer para as famílias. “Queremos estimular as crianças a mergulharem no fascinante mundo dos livros”, reforça a secretária, destacando a importância das bibliotecas como portas de entrada para o universo da literatura e do conhecimento.

A biblioteca “Zevernina Quillici Tedesco”, sede do evento, fica na Lagoa Seca do Cervezão, localizada na Rua M-15, 411. Além desta unidade, Rio Claro conta com bibliotecas no Gabinete de Leitura (Centro), no Centro Cultural (Vila Operária) e no CEU (Mãe Preta). Mais informações estão disponíveis no site oficial da prefeitura.

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