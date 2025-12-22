Rodrigo Carlos durante sua estreia contra o Corinthians. Foto: Beto Miller/Corinthians

Em busca de recuperação, o Conta Simples Rio Claro visita o Bauru nesta segunda-feira (22), marcando a estreia de Rodrigo Carlos como treinador principal da equipe no NBB.

O Conta Simples Rio Claro entra em quadra na noite desta segunda-feira (22), às 19h30, para enfrentar a equipe de Bauru no interior de São Paulo. O duelo é válido pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB).

Este confronto representa o penúltimo jogo do Leão no primeiro turno da competição nacional. Além disso, a partida marca a penúltima vez que a equipe rio-clarense entra em quadra no ano de 2025.

Mudança no comando técnico do Conta Simples Rio Claro

A grande novidade para este jogo está no banco de reservas. O Conta Simples Rio Claro anunciou oficialmente que o auxiliar Rodrigo Carlos assume o posto de treinador principal para a sequência do NBB.

Rodrigo Carlos chega para ocupar o lugar de Slobodan Nikolic, que deixou o cargo com um retrospecto de quatro vitórias e doze derrotas. A diretoria aposta na prata da casa para melhorar o desempenho do time.

Desafios e retrospecto recente no NBB

O adversário desta rodada, o Bauru, vive um excelente momento na competição. O time da casa acumula três vitórias consecutivas em apenas uma semana, superando adversários como Corinthians, Mogi e Pato Basquete.

Por outro lado, o Conta Simples Rio Claro busca reabilitação após a derrota sofrida na última segunda-feira (19). Na ocasião, o Leão foi superado pelo Corinthians por 67 a 57, em partida disputada no Ginásio Wlamir Marques, na capital.

No último revés, o destaque individual da equipe rio-clarense foi Matheus Bonfim, que anotou 15 pontos e garantiu 7 rebotes. Agora, sob nova direção, o grupo foca em encerrar o turno com resultados positivos.

A próxima e última partida do Leão em 2025 será contra Franca na próxima segunda-feira (29), às 18h30.