Foto – @laikas_art

Nessa sexta-feira (6) o Conta Simples Rio Claro enfrentou o Vasco da Gama, no Ginásio Felipe Karam, pelo NBB 2025-26.

Em um primeiro quarto estudado e equilibrado onde ambos pontuaram, o Leão começou vencendo por 26 a 22.

No segundo período, a equipe de Rio Claro se manteve forte no ataque e conseguiu ampliar a vantagem para 52 a 40, no final do primeiro tempo.

No terceiro quarto, os ataques quase não funcionaram, terminando o período em nove a oito para o Vasco da Gama.

Na etapa final, o Leão chegou vencendo o Vasco por dez pontos mas nos dois minutos finais do jogo Serjão e Alê mataram uma sequência de arremessos de fora, que encurtaram a distância, chegando nos cinco segundos finais, com três pontos de distância.

Gemadinha e Matheus Bonfim erraram passes, gerando arremessos de três para o visitante, porém o Vasco não conseguiu o empate, finalizando a partida em 77 a 74 para o Conta Simples Rio Claro.

O cestinha do jogo foi o armador argentino Fermín Thygesen.

Tabela

Com o resultado o Conta Simples Rio Claro se manteve em 15º, enquanto o Vasco da Gama permanece na última colocação. O próximo adversário do Vasco da Gama será o União Corinthians, fora de casa, às 19h30, nesta segunda-feira (9).

Próximo jogo do Leão

Já o Conta Simples Rio Claro encara o Unifacisa, na terça-feira (10), na Arena UNIFACISA, em Campina Grande, na Paraíba.

A partida será realizada às 19h30, no horário de Brasília.

Sobre o adversário

O Unifacisa disputou 28 partidas nessa edição do NBB, onde a equipe conquistou 14 vitórias e sofreu 14 derrotas., ocupando a 12ª colocação na tabela.

Na última sexta-feira (6) o Unifacisa foi superado pelo Paulistano por 109 a 102, na prorrogação.

O destaque da equipe é o ala norte-americano Melvin, com média de 14,4 pontos por jogo, na atual temporada.

Gemadinha conduzindo a posse no jogo (Foto:@laikas_art)