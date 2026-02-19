Embalado por quebra de tabu histórica, o Conta Simples Rio Claro visita o Minas nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte

O Conta Simples Rio Claro entra em quadra nesta quinta-feira (19) para enfrentar o Minas, na Arena UniBH, às 19h. A equipe rio-clarense chega motivada por sua melhor fase desde a retomada do projeto, iniciada no segundo semestre de 2025.

Atualmente, o time comandado por Rodrigo Silva sustenta uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O momento supera o desempenho de setembro de 2025, quando o Leão venceu quatro de cinco jogos no Campeonato Paulista, antes de cair para o Franca nas quartas de final.

O momento do Conta Simples Rio Claro

A fase positiva do Conta Simples Rio Claro foi consolidada na última segunda-feira (16). Em uma partida épica no Ginásio Felipe Karam, o Leão venceu o Flamengo por 93 a 87, após uma prorrogação emocionante.

O triunfo marcou a quebra de um tabu histórico, já que o rubro-negro carioca havia vencido todos os 13 confrontos anteriores. Naquela ocasião, os destaques individuais foram o armador Gemadinha, com 22 pontos, e o argentino Fermin, fundamental para levar o jogo ao tempo extra.

Desafio contra o Minas na Arena UniBH

Apesar do embalo, o desafio do Conta Simples Rio Claro em Belo Horizonte é elevado. O Minas é considerado por analistas como um dos favoritos ao título do NBB nesta temporada. Atual campeão do Super 8 e finalista da última edição nacional, o time mineiro ocupa a quarta colocação.

O adversário soma 20 vitórias e seis derrotas na competição. Entretanto, o Minas atravessa um período de instabilidade, tendo sofrido dois revés recentes no mês de fevereiro contra as equipes de Bauru e Franca.