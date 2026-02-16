Fotos: Paula Reis/Flamengo

O jogo entre Conta Simples Rio Claro e Flamengo pelo NBB teve o horário antecipado para as 18h no Ginásio Felipe Karan, facilitando o acesso das famílias

O Conta Simples Rio Claro enfrenta Flamengo pelo Novo Basquete Brasil (NBB) na próxima segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro. A partida, que acontece no Ginásio Felipe Karan, teve seu horário alterado para as 18h a pedido do time rio-clarense.

A mudança visa permitir que torcedores de todas as idades aproveitem o espetáculo esportivo. Inicialmente previsto para as 20h, o confronto agora oferece uma opção de lazer para quem permanece na cidade durante o feriado.

Momento atual do Conta Simples Rio Claro no NBB

O time da casa chega motivado para o duelo após conquistar três vitórias consecutivas na competição. Os triunfos foram contra as equipes de Osasco, Caxias do Sul (RS) e União de Santa Cruz do Sul (RS).

Graças à boa sequência de resultados, o grupo ocupa a 15ª colocação na tabela. Esta posição garante, no momento, a classificação para os playoffs do NBB. No primeiro turno, o Flamengo venceu o confronto no Maracanãzinho por 84 a 72.

Desafio contra o multicampeão Flamengo

O adversário é um dos gigantes do basquete nacional e atual campeão da Champions League das Américas. O Flamengo possui sete títulos do NBB e divide a liderança do campeonato com o Pinheiros, somando 20 vitórias.

O elenco carioca conta com destaques da Seleção Brasileira, como o armador Alexey Borges e o ala Gui Deodato. O jogo promete alto nível técnico e clima de decisão para o público de Rio Claro.

Ingressos e ação social no Ginásio Felipe Karan

As vendas de ingressos começam nesta terça-feira (10), de forma online, com valores promocionais. A entrada inteira custa R$ 20, enquanto a meia-entrada sai por R$ 10.

Há também a opção de ingresso social por R$ 10, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O montante arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Rio Claro.