Foto: Filippo Ferrari | @filippoferrari

Em jogo equilibrado no Ginásio Felipão, Conta Simples Rio Claro perde para o Botafogo por 83 a 82 pelo NBB

O Conta Simples Rio Claro sofreu uma derrota apertada para a equipe do Botafogo na noite desta quarta-feira (4). O confronto, realizado no Ginásio Municipal Felipe Karam, terminou com o placar de 83 a 82 para os visitantes.

A partida foi marcada pelo equilíbrio constante entre as equipes, com parciais de 23 a 17, 14 a 20, 27 a 19 e 18 a 27. O resultado negativo para o time do Leão foi definido nos momentos finais do último quarto.

Desempenho individual e análise do jogo

Um dos destaques do Conta Simples Rio Claro foi o jogador Bonfim, que anotou um duplo-duplo com 17 pontos e 17 rebotes durante o jogo. Apesar do esforço individual, a equipe cometeu erros decisivos no período final.

Segundo Bonfim, a derrota foi difícil de digerir, especialmente pela forma como ocorreu. “A gente errou bastante ali no último quarto. O mérito é deles, conseguiram passar na frente por apenas uma bola”, avaliou o atleta após o apito final.

Próximos desafios no NBB

Mesmo após converter lances livres importantes que colocaram o time momentaneamente em vantagem, uma falta inesperada no fim comprometeu o resultado. O foco do elenco agora se volta para a recuperação imediata na tabela.

O Conta Simples Rio Claro já se prepara para o próximo compromisso, que acontece nesta sexta-feira. O grupo projeta um jogo complicado, mas mantém o otimismo para buscar a vitória fora de casa.