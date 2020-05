A prefeitura de Rio Claro realiza neste sábado (9) mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Os agentes de combate a endemias vão percorrer o bairro Consolação das 8 às 13 horas, vistoriando residências e recolhendo objetos que podem acumular água e orientando a população sobre medidas preventivas. Se chover, a ação no bairro será transferida para outro dia.

“Temos realizado um trabalho contínuo de combate ao mosquito e o apoio da população é fundamental para acabarmos com os focos do mosquito, já que a maioria dos criadouros está dentro das residências”, comenta o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro.

Durante o mutirão, a estratégia é percorrer casas, imóveis e terrenos, a fim de eliminar possíveis focos de criadouros do Aedes aegypti e evitar a sua proliferação. “A prefeitura faz a sua parte, mas sem a colaboração da população é impossível vencer essa luta contra o Aedes”, destaca Diego Reis, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), observando que semanalmente são recolhidas toneladas de lixo e entulho de terrenos e áreas públicas. “O descarte irregular de lixo é um problema porque aumenta o volume de recipientes que podem acumular água parada tornando-se potenciais criadouros do mosquito”, acrescenta.

Nesse período de pandemia de coronavírus, as pessoas podem aproveitar o tempo extra em casa para reforçar a rotina de limpeza em suas casas e eliminar os criadouros do mosquito. A iniciativa pode ajudar a diminuir os números da dengue no município. De acordo com o boletim desta semana da Vigilância Epidemiológica, Rio Claro tem neste ano 640 casos confirmados de dengue.