Conmebol define que todos os jogos das eliminatórias terão VAR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou na noite desta sexta-feira (14) que todos os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 terão árbitro de vídeo, algo que não aconteceu no qualificatório para o Mundial da Rússia, em 2018.

A decisão foi tomada após deliberação do conselho da entidade. De acordo com o texto divulgado pela confederação, o VAR deverá ser usado apenas para “detectar erros claros e óbvios”.

A Conmebol solicitou a todas as associações nacionais que informem os estádios que serão utilizados para que possam ser realizadas adaptações, se necessárias.

Os pagamentos das passagens, hospedagens e das diárias dos árbitros do VAR serão pagos pela Fifa. Os custos da tecnologia serão cobertos pela Confederação Sul-Americana.

No final de janeiro, a CBF já havia divulgado as sedes dos jogos da seleção brasileira. A estreia será contra a Bolívia, em 27 de março deste ano, na Arena Pernambuco. Depois disso a equipe vai atuar no Mané Garrincha (Brasília), Itaquerão (São Paulo), Fonte Nova (Salvador), Beira-Rio (Porto Alegre), Maracanã (Rio de Janeiro), Morumbi (São Paulo), Arena da Amazônia (Manaus) e Mineirão (Belo Horizonte).