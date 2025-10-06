Dois homens morreram após trocar tiros com equipes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) na noite desse domingo (05), em uma área de mata no distrito da Assistência, em Rio Claro.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta de alta cilindrada e desobedeceram a ordem de parada minutos antes. Durante a abordagem, dispararam contra a viatura na altura do cruzamento da Rua 3 com a Avenida 5, no bairro Jardim Novo.

Policiais do 10º BAEP iniciaram buscas na região. Na fuga, em uma estrada de terra, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ambos correram para um matagal, onde houve novo confronto armado.

Um dos homens foi identificado pelo setor de inteligência como Pedro Moreno Ribeiro Júnior, de 31 anos. Ele morreu no local com quatro perfurações no tórax, portando uma pistola 9 mm. O outro suspeito também atirou contra os policiais com um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração suprimida, e foi atingido no tórax, morrendo no local. Nenhum policial se feriu.

A motocicleta usada na fuga era roubada e estava com placa adulterada. Armas e o veículo foram apreendidos e encaminhados para perícia. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e identificar oficialmente o segundo homem, que ainda não foi reconhecido.