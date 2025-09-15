Uma discussão familiar terminou em ameaça e mobilizou a Polícia Militar no bairro Mãe Preta, em Rio Claro, no fim de semana. Moradores acionaram a corporação após uma mulher denunciar que o companheiro a ameaçou com uma faca durante a briga.

De acordo com o relato da vítima, a discussão começou de forma corriqueira, mas o homem se exaltou, pegou uma faca e avançou em sua direção. A situação não teve desfecho mais grave porque o pai do suspeito interveio e conseguiu contê-lo.

A mulher afirmou que ninguém ficou ferido e que a faca não chegou a ser exibida diretamente. O registro foi feito com base nos relatos apresentados à polícia, que confirmou a ocorrência. A vítima declarou ter interesse em que o companheiro responda criminalmente, mas disse não desejar medida protetiva. O caso segue sob análise da Justiça.