A lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2021 está disponível em vestibulinhoetec.com.br. A relação inclui os candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas após conferência dos organizadores do processo seletivo.

O período para apresentação de recurso ocorre nos dias 4 e 5 de janeiro de 2021. Caso seja necessário, candidatos poderão retificar notas inseridas e reenviar documentos comprobatórios (informados erroneamente, ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados). Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 13 de janeiro.

A verificação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, do período para recurso, da lista de classificação e da convocação para matrícula, é de inteira responsabilidade do candidato.

Histórico escolar

No Vestibulinho para o primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Etecs será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A nota final de classificação para os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica será obtida pela média das notas de Português e Matemática, das séries indicadas na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato, ambos disponíveis no site vestibulinhoetec.com.br.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que as atividades comecem de forma remota (online).

Em 19 de janeiro de 2021 serão divulgadas as listas de classificação geral e de convocação para envio dos documentos de matrícula.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e em vestibulinhoetec.com.br.