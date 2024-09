Banda Paralamas do Sucesso irá fazer show no Sesi Rio Claro dia 28 de setembro. Interessados devem reservar ingressos

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 06 a 08 de setembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (6)

PARALAMAS DO SUCESSO – Começa nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a reserva de ingressos para o show do Paralamas do Sucesso, que acontece no dia 28 de setembro, no Sesi Rio Claro. Os ingressos devem ser reservados pelo portal Meu Sesi, através do link https://encurtador.com.br/zXICY.

SEXTOU COM JEITO – Tem Jeito Simples a partir das 19 horas desta sexta-feira, no restaurante do Grupo Ginástico, com entrada pela Rua 3, 940, no Centro. Entrada para mulheres é gratuita até às 20 horas e após, o valor é de R$10,00. Homens pagam R$15,00. Informações pelo telefone (19) 97106-6576.

QUERMESSE – Continua nesta sexta-feira a tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, com muitas delícias, música ao vivo e ambiente agradável para toda família.

MERCADÃO – Tem Rock dos Vagners a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

SUJINHOS – Rick Figueira anima a noite de sexta-feira no Sujinho’s Bar, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Sexta é dia de rock no Chopp e Cia, a partir das 20 horas, com 80’s Rock, tocando os clássicos dos anos 80, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

MADUREIRA – A reinauguração do Madureira Bar e Gastronomia acontece nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na Avenida 2, 532, na região Central de Rio Claro. O local, completamente restruturado, oferece ambiente climatizado, bebidas geladíssimas e muitas delícias para degustar no cardápio.

SÁBADO (7)

GINÁSTICO – Bee Gees One faz show a partir das 19 horas, no Grupo Ginástico Rio-clarense, com o melhor dos anos 70, 80 e 90. Venda de ingressos na secretaria do GG. Mais informações pelo telefone (19) 3522-3344. O GG fica na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro de Rio Claro.

SESI RIO CLARO – Rio Claro recebe neste sábado, a partir das 16 horas, no Sesi, localizado na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana, o espetáculo de contação de histórias ‘Feitos para Voar – Contos de pássaros e borboletas”, do Grupo Três Marias e um João. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Meu Sesi.

GRASIFS – A escola de samba Grasifs – Voz do Morro apresenta neste sábado, a partir das 19h30, seu tema enredo para o carnaval 2025. A quadra fica na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação e o pedido da organização é que os presentes estejam de traje preferencialmente branco.

N. S. DA SAÚDE – Programação do Dia de Nossa Senhora da Saúde começa a partir das 8h30 com a benção do bolo; às 9h acontece a benção dos enfermos e das 9 às 14, a entrada do tradicional bolo. A quermesse também acontece neste sábado, a partir das 19 horas, com muitas delícias, música ao vivo e ambiente para que toda família possa aproveitar a noite. Na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro.

MERCADÃO – Tem Tia Mafé a partir das 14h30 deste sábado, no Mercado Municipal de Rio Claro, tocando o melhor do pop rock e a partir das 18h30, quem sobe ao palco é a dupla Peri e Ricardo, com estimo musical, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CHOPP E CIA – Viber Trio é quem anima a noite de sábado, a partir das 21 horas, no Chopp e Cia, uma das esquinas mais conhecidas da cidade de Rio Claro, localizada na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

FLORIDIANA – Acontece a 1ª Motorcycle Floridiana Tênis Clube, neste sábado, das 10 às 22 horas e no domingo, das 10 às 16h30, na Avenida 1, 400, no Jardim Floridiana. Haverá exposição de motos e carros antigos, área de camping dentro do clube e praça de alimentação com chopp e cerveja gelados. No sábado, a animação fica por conta das bandas Rock A², 80’s Rock e Banda Sinergia e no domingo Danis’ e The Vini’s e Mr. Pitfall. Ingressos vendidos na secretaria do clube.

CLUBE DE CAMPO – O evento Vitrine, de empreendedorismo, acontece neste sábado, a partir das 15h30, na Sede Social do Clube de Campo. Haverá uma tarde com muita música ao vivo e networking, degustação e alimentação no local, com cobrança individual. O Clube fica na Rodovia Fausto Santomauro, no quilômetro 3, em Rio Claro.

GRITO DOS EXCLUÍDOS – Arrecadação de alimentos em prol da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, Cozinha Solidária, Prateleira Solidária e Marmita do Terço acontece no Examine, nas lojas da Avenida Saburo Akamine, na Rua 14 e na Estrada dos Costas, no Covabra da Rua 8 com Avenida 24, no Supermercado Brasil Frios loja 1, na Avenida Brasil e na loja 2, na Avenida 12 com a Rua 4, no Centro.

MOSTRA DE DANÇA – Terceira edição do evento acontece em Santa Gertrudes neste sábado, a partir das 19 horas, com participação especial do Lab Anacã, com o espetáculo “Brasilidades, meu Brasil Brasileiro”, sob direção de Carol Marrul, com entrada gratuita, no Ginásio de Esportes “Sebastião Ribeirão”, localizado na Rua 1-A, sem número, no Centro de Santa Gertrudes, ao lado do antigo paço municipal.

DOMINGO (8)

FEIRA VEGANA – Evento celebra os 11 anos da Veg Burguer, das 11 às 16 horas, na Praça da Unesp, localizada na Bela Vista. Haverá diversas atrações e produtos expostos, como costura criativa e afetiva, arte gráfica, crochê, decoração, plantas, bolsas artesanais, ecobags, churras, salgados, bebidas, moda e assessórios afro, cosméticos e macramê, arte, brinquedos, lanches doces e música ao vivo com Marcelo Pancher.

SERESTA – A tradicional Seresta, organizada pelo Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro, acontece aos domingos, sempre a partir das 11 horas, na Sociedade Philarmônica, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro da cidade.

SAMBA – Acontece no Grupo Ginástico, a partir das 14 horas, o 1º Encontro de Rainhas e Musas do Carnaval. O ingresso custa R$30,00 e deve ser adquirido pelo site www.sympla.com.br. Na programação, a partir das 15 horas, show com Grupo Aroeira, às 16h30 Tem Fuzuê e às 18 horas, Embaixada do Samba. A Escola de Samba A Casamba se apresenta às 18h40 e a Grasifs com Rainhas e Musas, a partir das 19h20. E o show mais aguardado da noite, Cleverson Luiz, sobe ao palco a partir das 21 horas, na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro de Rio Claro.

ABRIGO – Missa Sertaneja e Almoço do Abrigo São Vicente acontecem neste domingo. A missa a partir das 11 horas e o almoço, das 12h30 às 15 horas. O valor a adesão é de R$60,00. A entrada acontece pelo portão 3, na rua 1, 270, na Saúde. Mais informações pelos telefones (19) 97155-2263 ou 3024-1058.

QUERMESSE – Segue neste domingo, a tradicional quermesse de Nossa Senhora da Saúde, a partir das 19 horas, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, com muitas delícias, música ao vive e diversão garantida.

MERCADÃO – O grupo Sambalanço agita a tarde de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro. O ambiente é agradável, oferece diversas opções gastronômicas para toda família e fica na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

QUATRO E MEIA – Projeto Quatro e Meia acontece neste domingo, a partir das 16 horas com The Loopers, às 17 com Longplay e às 18 horas com EmoTivi, no Lago Azul, próximo a pista de skate do parque, com entrada gratuita.

SUJINHOS – Tem R. R Rock a partir das 21 horas no Sujinho’s Bar, localizado na Avenida 24-a, na Bela Vista.

REVOADA – Tem Feira Cultural e de Economia Solidária das 11 às 19 horas, na Avenida 22-A, 950, na Bela Vista, na Revoada Casa de Cultura, Cozinha e Arte. Haverá artes plásticas, poesia, artesanato, literatura, música instrumental, musical autoral, teatro, circo, performances culturais, contação de histórias e gastronomia artesanal e muito mais!

CHOPP E CIA – Domingo de Viola com Everton Agus, a partir das 20 horas, agita o Chopp e Cia, localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

CHÁ DAS DOMADORAS – Evento tradicional “Chá das Domadoras” com bingo, acontece no dia 14 de setembro, a partir das 14 horas, na Rua 9, 878, no Cidade Jardim, na sede do Lions Clube Rio Claro Centro e já está com as adesões sendo vendidas. São cinco cartelas de bingo inclusas no valor de R$70,00. PIX par 56.402.621/0001-56. Fabes e Casa Ronald McDonald serão as entidades beneficiadas.

BINGO – Já estão à venda as cartelas para o Bingo Beneficente do Ranjos de Focinho, em prol da causa animal. O evento ocorro no dia 13, a partir das 14 horas e diversos prêmios estarão sendo sorteados, como bicicleta, churrasqueira elétrica e muito mais. Faça contato pelo Instagram @anjosdefocinho

BIENAL DO LIVRO – A Editora HD Cultural, localizada na Av. 17, 1153, Consolação, em Rio Claro, convida a todos para visitar o estande C-78 na 27° Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontecerá do dia até o dia 15 de Setembro, no Distrito Anhembi. Nesta ocasião serão apresentados 20 livros de literatura infantil que abordam temas: sócio emocional, inclusão e educação financeira, bem como, três coleções de livros didáticos do 1° ao 5° ano fundamental I, com temas: Afro-Indígena, Meio Ambiente e Educação Financeira! Visite o Instagram: @editorahdcultural e saiba mais sobre o trabalho que desenvolvem em Rio Claro e toda região.

SHOPPING – Desde o dia 3 de setembro, o Shopping Rio Claro recebe uma exposição única, Vestidos de Papel, com trabalhos produzidos pelos alunos do curso Design de Moda da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). A mostra reúne criações elaboradas durante atividades práticas nos laboratórios experimentais de criação da faculdade. A exposição é composta de vestidos feitos exclusivamente em papel, cada um inspirado em obras de estilistas que deixaram sua marca na história da moda. Com orientação e coordenação, respectivamente, das professoras Mylena Arruda e Cristiane Nabarretti, os alunos mergulharam em pesquisas de inspiração, estudando tendências, coleções, referências e técnicas de modelagem. A partir dessas pesquisas, definiram conceitos, selecionaram elementos de design e criaram vestidos utilizando papéis como única matéria-prima.