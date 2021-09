A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, patrocina um concerto inédito da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, inspirado nas siglas ESG – Environmental, Social e Governance (Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança), o tema que mais tem atraído olhares, compromissos e ações nas agendas das indústrias, mundialmente.



“É uma honra fazer parte de um evento tão bonito e inspirador, que promove conscientização sobre o Meio Ambiente por meio da música. Esta atuação vai ao encontro dos nossos valores como Companhia, e reforça nosso papel na sociedade como uma organização que, com uma forte estratégia de investimentos em ESG, fomenta projetos ligados à igualdade, inclusão, diversidade, respeito, autocuidado, saúde, segurança, sustentabilidade, educação e cultura.” diz Eduardo Vasconcelos, Diretor de Relações Institucionais da Whirlpool.



O evento será realizado nesta sexta-feira (03), na sede do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – em Rio Claro, e será transmitido pelas redes sociais da Orquestra e do Jornal Cidade, com o objetivo de promover a conscientização do cidadão, levando o tema com muita música e arte.



“Além de ações práticas e efetivas das diversas esferas e instituições para a mudança positiva do planeta, acreditamos que cada um possa contribuir individualmente, na sua própria casa, no seu trabalho, no convívio social, para que essas melhorias se estendam ainda mais rapidamente e faremos essa proposta por meio da nossa música”, diz William Nagib Filho, presidente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro.



É visível que a preocupação da sociedade com essas questões têm aumentado a cada dia, principalmente, pela alta demanda em ter produtos e consumir serviços de empresas que sejam referências em boas práticas de sustentabilidade socioambiental e governança. Porém, um passeio pelo universo musical revela que essa é uma preocupação antiga, abordada em inúmeras composições de sucesso.



Dentre as canções escolhidas estão desde clássicos da Música Popular Brasileira, como Planeta Água, de Guilherme Arantes, Sal da Terra, de Beto Guedes, até o icônico Underdog, de Alicia Keys e AmarElo, do Emicida, considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil. “Escolhemos 13 obras musicais muito significativas para a ideia envolvida nessa necessária tendência ESG”, diz o maestro Luciano Barbosa Filho.

Mais do que um Concerto, ESG promete ser um espetáculo de arte, com atrações circenses como pirofagia, malabarismo e acrobacia no tecido. As dançarinas ficarão suspensas num guindaste instalado no local do evento. Como complemento, o palco será montado em cima de carretas e containers, dando ao espetáculo a grandeza e o ineditismo que o tema merece.

“Que eu tenha conhecimento, essa é a primeira vez que uma orquestra faz um evento voltado para o ESG no país e isso deve abrir as mentes para que outros setores se envolvam nessa questão. Quanto mais a arte ajudar a disseminar os conceitos e práticas sustentáveis, mais agentes transformadores teremos espalhados pelo Brasil e pelo mundo e temos muita honra em dividir esse momento com a Whirlpool que é um grande apoiador da cultura”, diz Nagib.

O concerto ESG da Orquestra Filarmônica de Rio Claro conta com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Whirlpool, apoio Astra, apoio cultural Romi e CIESP.



Para acessar todas as plataformas e links basta entrar em www.ofrc.com.br

Serviço:

Concerto ESG da Orquestra Filarmônica de Rio Claro

Dia 03 de setembro de 2021 às 19h30

Transmissão pelas redes sociais do Jornal Cidade e da Orquestra Filarmônica de Rio Claro