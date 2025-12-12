O calendário marca neste sábado (13) o dia de Santa Luzia. Em Rio Claro, na capela localizada na Bela Vista, a programação acontece ao longo do mês. Nessa sexta-feira (12), será celebrado o encerramento do tríduo da padroeira, às 19 horas. Na sequência, começa a tradicional quermesse com cardápio variado, área para crianças e apresentação musical com a banda Atemporal.

Já no sábado (13), a programação religiosa e festiva do dia da padroeira começa às 8h30 com a benção do bolo (R$ 35, com adesões à venda na secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Saúde); às 9 horas, missa e benção dos olhos; às 12 horas e às 15 horas, benção dos olhos e às 18h30, procissão e missa com benção dos olhos.

Na sequência, será realizada a quermesse com Ana Meyer e seu repertório sertanejo. No cardápio da festa, itens tradicionais como o pastel, batata frita, coxinhas e lanches diversos, como de pernil e de linguiça; há também novidades como o beirute, além dos doces e serviço completo de bar. Neste sábado também será servida a Paella Caipira, às 12 horas, para consumo no local ou retirada (R$ 30 a adesão, à venda com integrantes da capela).

Participe

No domingo (14) acontece a última noite da quermesse, a partir das 19 horas, com apresentação musical da dupla Sidnei e Alexandre (repertório eclético). A capela fica na Avenida 22-A, Bela Vista (em frente ao campus da Unesp).