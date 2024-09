Primeiro livro de compositor será lançado na 27º Bienal

Jair Ferreira Lima, do Distrito de Assistência, fala sobre incentivo à cultura

Acontece de 6 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a 27º edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E Rio Claro marcará presença não só com os visitantes, amantes de livros, entre outros, mas também com autores do município expondo seus trabalhos e realizando sessões de autógrafos com o público presente.

Morador de Assistência, distrito de Rio Claro, Jair Ferreira Lima, lança seu primeiro livro, o “Compositores em Destaque – A arte de cantar e encantar”, pela editora Histórias de Sonhos. O exemplar pode ser adquirido clicando aqui.

Jair Ferreira Lima

“Sou compositor, fiz uma mentoria com Fátima Leão, que me encorajou a compor, mas a música que chamou atenção da editora História de Sonhos eu já tinha escrito há um tempo, chama-se ‘História Curiosa’, é uma história verídica, que aconteceu nos anos 80, onde eu e minha família trabalhávamos em um sítio na Assistência, sítio do Vail Vitti”, conta.

Jair recebeu apoio também do compositor Carlos Randall e o financiamento do trabalho veio através da editora e também da lei de incentivo à cultura. A música de Jair tem composição também de Rodrigo Sperandio.