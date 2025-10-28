As águas subterrâneas são toda reserva de recurso hídrico encontrada sob a superfície da terra, que se acumula entre os poros de rochas e sedimentos e acaba formando os aquíferos. Neles, são encontrados cerca de 97% das águas doces e líquidas do planeta, o que faz com que sejam a maior reserva de água potável do planeta

Evento gratuito discute inovações na gestão hídrica, com temas como Inteligência Artificial e modelagem numérica. Inscrições abertas

A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) dos Comitês PCJ promoverá, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, o VIII Workshop de Águas Subterrâneas, com o tema central “Inovações na Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos”. O encontro será realizado de forma presencial no Auditório do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Rio Claro.

O evento, com participação gratuita, visa fortalecer a governança hídrica, estimular a troca de experiências e fomentar a integração entre os diversos atores envolvidos na gestão das águas subterrâneas, promovendo discussões sobre soluções, desafios e inovações para o setor. O encontro reunirá pesquisadores, técnicos, gestores públicos, representantes do setor produtivo e da sociedade civil em um espaço de aprendizado e compartilhamento sobre os avanços e desafios relacionados ao uso sustentável das águas subterrâneas.

A programação contará com palestras e mesas de debate, abordando desde o uso da Inteligência Artificial e de modelagens numéricas aplicadas à gestão hídrica, até experiências inovadoras de monitoramento em bacias hidrográficas. A proposta é fomentar reflexões e compartilhar soluções que possam fortalecer a governança das águas subterrâneas no Brasil.

Segundo Deborah Lunardi, coordenadora da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS), trazer o tema das inovações é estratégico neste momento. “A gestão das águas subterrâneas demanda respostas rápidas e eficientes diante de cenários de escassez e pressão sobre os recursos hídricos. As inovações tecnológicas, quando aplicadas com responsabilidade, tornam-se ferramentas fundamentais para aprimorar diagnósticos, monitorar tendências e subsidiar decisões mais assertivas”, destacou.

Além das apresentações e discussões, o evento contará com a participação de especialistas de diversas instituições. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]. As inscrições devem ser feitas através do link https://bit.ly/VIII_Workshop_AS.