Comércio funciona até as 18 horas deste sábado (21)

O comércio funciona em horário especial até a véspera de Natal, na próxima terça-feira (dia 24). De acordo com informações do Sincomércio de Rio Claro, as lojas da região central funcionarão em horário diferenciado até o dia 24.

Neste sábado (21), as lojas do comércio de rua estarão abertas das 9 às 18 horas, no dia 22, no domingo, o comércio funciona das 10 às 16 horas. Já na segunda-feira (23), o horário de antedimento será das 9 às 22 horas. Na véspera de Natal, dia 24, os lojistas trabalham das 9 às 18 horas. No dia 25 de dezembro, todas as lojas estarão fechadas, retornando no dia 26, das 12 às 18 horas.

Vale ressaltar que a Rua 3, que há anos sempre foi fechada neste período, este ano está aberta ao trânsito. De acordo com informações da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, os próprios lojistas optaram pelo não fechamento.

SHOPPING

O Shopping Center Rio Claro também funciona com horário diferenciado na semana que antecede o Natal e após ele.

Neste sábado (21), as lojas funcionam das 10 às 23 horas. No domingo (22), as lojas permanecem abertas das 13 às 22 horas e na segunda-feira (23), das 10 às 23 horas.

Na véspera de Natal o Centro de Compras funcionará das 10 às 18 horas e no dia de Natal estará fechado, assim como o comércio de rua da região central de Rio Claro. Já no dia 26, as lojas do shopping funcionam das 12 às 22 horas.

Para saber mais informações sobre o funcionamento do shopping confira o vídeo: