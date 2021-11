O feriado da Proclamação da República altera o funcionamento do comércio e dos serviços na segunda-feira (15). Em Rio Claro, de acordo com a Associação Comercial e Industrial – Acirc, as lojas do chamado comércio de rua atendem neste sábado (13) das 9 às 15 horas e ficam fechadas no domingo (14) e na segunda-feira (15). No Shopping Rio Claro, a praça de alimentação funciona todos os dias das 11 às 22 horas. Neste sábado, as lojas do shopping abrem das 10 às 22 horas; no domingo e na segunda-feira, o atendimento nas lojas será das 13 às 19 horas.

Serviços públicos

O feriado também altera o funcionamento das repartições públicas. Na prefeitura de Rio Claro, funcionam apenas os serviços essenciais na segunda-feira, como a coleta de lixo e os atendimentos emergenciais da saúde na UPA da Avenida 29, no Bairro do Estádio, e no Pronto Atendimento do Cervezão.

Deste sábado (13) até segunda-feira (15), o atendimento no Daae será feito pelo telefone 0800-505-5200, que funciona todos os dias, 24 horas, e atende chamadas de telefones fixos e celulares. Serviços essenciais como reparos emergenciais, captação, tratamento e abastecimento de água continuarão sendo realizados de maneira contínua e ininterrupta, como é feito todos os dias da semana pelas equipes do Daae. O atendimento presencial agendado retorna na terça-feira (16), a partir das 8 horas.