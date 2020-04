O consumidor rio-clarense já sente no bolso a economia ao abastecer o veículo nos postos de combustíveis do município. Isto porque o índice de preços está em queda e os valores médios praticados em Rio Claro são os menores das últimas quatro semanas, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) através do Sistema de Levantamento de Preços.

O preço do litro da gasolina no município na semana entre os dias 22 e 28 de março estava sendo praticado com valor mínimo de R$ 4,07 e preço máximo até R$ 4,49 em 13 estabelecimentos que prestaram as informações através de notas fiscais, ficando na média de R$ 4,28. Já na última semana entre os dias 12 e 18 de abril (sábado), o preço mínimo foi de R$ 3,67 e máximo de R$ 4,39 nos mesmos postos de combustíveis, sendo a média de R$ 3,92.

Já o etanol apresenta ainda maior economia para os consumidores que optam por este tipo de combustível. O litro foi vendido na semana entre os dias 22 e 28 de março com preço máximo de R$ 3,19 e mínimo de R$ 2,87. Nesta última semana, entre 12 e 18 de abril, os preços praticados registrados oficialmente nos estabelecimentos pesquisados pela ANP começaram no mínimo de R$ 2,57 e máximo de R$ 3,19. A reportagem do Jornal Cidade constatou, porém, que alguns estabelecimentos de Rio Claro já registravam preços ainda menores, chegando a R$ 2,42 o litro do etanol.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, em Piracicaba, no que se refere ao etanol, as cotações do combustível estavam em baixa por cinco semanas consecutivas até o início de abril. Entre os dias 6 e 9 de abril a cotação elevou-se 7,21%. Pesquisadores do Cepea afirmam que esse cenário é explicado pelo reaquecimento da demanda. “Apesar das orientações de isolamento social por parte do governo, o feriado de Páscoa parece ter dado sustentação aos preços”, comunica.

Os dados da Agência Nacional do Petróleo também apresentam os valores praticados em postos de combustíveis da região; Araras: R$ 2,61 (Etanol) – R$ 3,89 (Gasolina); Limeira: R$ 2,559 (Etanol) – R$ 3,91 (Gasolina); Piracicaba: R$ 2,60 (Etanol) – R$ 4,07 (Gasolina); São Carlos: R$ 2,42 (Etanol) – R$ 3,97 (Gasolina).